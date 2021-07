Il destino di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decifrare: offerta a sorpresa, ‘umiliato’ l’asso della Juventus

Gran parte del calciomercato della Juventus passerà, inevitabilmente, dal destino di Cristiano Ronaldo. Il futuro del campione portoghese resta avvolto dal mistero nonostante una scadenza con la Juventus ferma al 30 giugno 2022 ed il rischio di perderlo, per i bianconeri, a zero tra dodici mesi. Dopo il nervosismo post eliminazione da Euro 2020, l’attaccante è pronto a decretare quello che sarà il suo futuro. Restare alla Juventus o tentare, sul finale di carriera, una nuova esperienza altrove. Ecco dunque che, dall’Inghilterra, arriva un’importante aggiornamento su quella che rischia di essere la pista calda per la punta 36enne. Secondo quanto riportato dal portale inglese ‘The Mirror’, l’unica offerta concreta che sarebbe pervenuta per il trasferimento di Cristiano Ronaldo sarebbe arrivata da Manchester. È in particolare lo United ad aver pensato all’asso lusitano per l’anno prossimo, vista anche la scadenza che si avvicina con la Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo da urlo a zero | L’annuncio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il punto sulle cessioni | “De Ligt unica eccezione”

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: svolta e ‘umiliazione’

I ‘Red Devils’, viene riportato, hanno proposto una proposta pari alla metà di quanto percepito, attualmente, in bianconero. Non più i 31 milioni di euro di stipendio ma intorno ai 15, per il 36enne juventino.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un’ipotesi che non farà di certo felice l’attaccante della Juventus, accostato anche al PSG nelle ultime settimane e che pare sempre più vicino a salutare la società bianconera durante l’estate.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Locatelli | C’è l’annuncio!

LEGGI ANCHE >>>Calcomercato Juventus, clamoroso | Ronaldo e Messi insieme

Ronaldo, reduce da 44 presenze con 36 reti e 4 assist vincenti, è dunque chiamato a decidere il suo futuro.