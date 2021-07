La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: il club bianconero avrebbe messo nel mirino il goleador

Saranno giorni intensi in casa Juventus per arrivare a giocatori di spessore. Massimiliano Allegri ha avanzato già diverse richieste in vista del futuro. Lo stesso allenatore livornese vorrebbe riportare in alto la compagine bianconera. Dopo un’annata ricca di problematiche sotto la gestione di Andrea Pirlo, la dirigenza torinese è sempre al lavoro per puntellare la rosa a disposizione del tecnico toscano, che ha sposato nuovamente il progetto della Juventus.

Calciomercato Juventus, assalto a Dzeko: c’è anche l’Inter

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Messaggero” Edin Dzeko potrebbe dire addio alla Roma già a partire da quest’estate. L’attaccante bosniaco sarebbe finito nuovamente della Juventus con l’Inter sempre spettatrice interessata. Se la Roma dovesse così regalare il cartellino, lo stesso Dzeko si libererebbe a parametro zero. La stessa compagine giallorossa, però, vorrebbe monetizzare per quanto riguarda la sua cessione.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Inter, che è stata sempre vicina ad acquistare il bosniaco nelle scorse sessioni di calciomercato. Inoltre, Mourinho potrebbe dire addio così all’ex Manchester City, voglioso di una nuova avventura entusiasmante per concludere al meglio la sua carriera ricca di riconoscimenti importanti.