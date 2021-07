Il calciomercato della Juventus può vedere uno scambio clamoroso: Ronaldo e non solo, doppio big per Allegri

La Juventus si prepara ad un’estate che, in ottica calciomercato, vedrà tra le sicure protagoniste la società bianconera. Tra i partenti sembrerebbe esserci, come ormai ventilato da settimane, anche Cristiano Ronaldo. Il talento portoghese darà il via ad una mini rivoluzione che potrebbe anche portare ad un clamoroso scambio con il PSG. Ed è proprio dalla società di Al-Khelaifi arriva l’idea di una clamorosa possibilità di scambio con la ‘Vecchia Signora’ in vista dell’imminente nuova stagione. Non solo Cristiano Ronaldo ma anche il brasiliano Arthur nel mirino dei francesi che valutano la possibilità di un maxi scambio da 180 milioni totali. CR7 ed Arthur alla corte di Pochettino per regalare ai bianconeri un doppio colpo di assoluto spessore: ecco i nomi.

Calciomercato Juventus, Ronaldo più Arthur: scambio con il PSG

Con il PSG forte su Ronaldo e Arthur, valutati 90 milioni totali con il portoghese che a bilancio pesa al momento 25 milioni di euro. Uno scambio alla pari, con ben 180 milioni di euro complessivi, con due stelle che potrebbero lasciare il PSG. Da un lato Mauro Icardi, che guadagna 9,2 milioni di euro annui a Parigi ed è ormai da tempo tra i favoriti per succedere a CR7.

Dall’altro, oltre all’ex capitano dell’Inter c’è Leandro Paredes. L’ex Roma è già stato vicino ai nerazzurri, così come alla Juventus, ma adesso il rirorno in Serie A potrebbe avvenire nel maxi scambio con la società di Agnelli.

Situazione dunque in divenire, la Juventus può dire addio ad Arthur e Ronaldo: il PSG pronto alla mega offerta, uno scambio da 180 milioni totali con Paredes e Icardi alla corte di Allegri.