Il Milan continua a seguire con interesse un centrocampista in Serie A e sembrerebbe pronto a intavolare uno scambio

Si apre una nuova finestra di calciomercato estiva e i club sono già al lavoro per riuscire a rinforzare le proprie rose. In casa Milan uno dei reparti da rinforzare è il centrocampo, in particolar modo la zona più offensiva che poteva essere occupata da Hakan Calhanoglu, andato via a parametro zero e passato alla fazione opposta, ovvero l’Inter. Nel mirino dei rossoneri da diverso tempo è finito Mikkel Damsgaard, calciatore di proprietà della Sampdoria che a Euro 2020 sta impressionando positivamente con la sua Danimarca, che ai quarti incontrerà la sorprendente Repubblica Ceca.

In questa stagione Damsgaard con la maglia blucerchiata ha collezionato 37 presenze, mettendo a segno 2 gol e 4 assist, spiazzando tutti con la sua rapidità e il suo dribbling. I rossoneri per cercare di chiudere l’operazione sembrerebbero pensare ad uno scambio con un calciatore altrettanto giovane e sorprendente, ovvero Jens Petter Hauge.

Calciomercato Milan, scambio per arrivare a Damsgaard: Hauge sul piatto

Ha sorpreso molti club Mikkel Damsgaard in questa sua prima stagione alla Sampdoria, tanto da finire nel mirino del Milan, che lo osserva da tempo. Dribbling e velocità le sue caratteristiche principali, che farebbero certamente comodo alla rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Il danese al momento sarebbe valutato dalla Sampdoria intorno ai 22-23 milioni di euro, così il Milan per abbassare le pretese sembrerebbe disposto a mettere sul piatto Jens Petter Hauge. Il norvegese nella sua prima stagione in rossonero ha collezionato 25 presenze con 5 gol e un assist all’attivo, e sarebbe valutato intorno ai 15 milioni di euro. Una carta importante che sarà valutata dai blucerchiati e che potrebbe portare il Milan a mettere a segno uno dei primi colpi dell’estate.