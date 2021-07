La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri: idea scambio in Spagna

La Juventus non si ferma, anzi la dirigenza bianconera vuole regalare i primi colpi in entrata a Massimiliano Allegri. Il ritorno in panchina dell’allenatore livornese potrebbe così essere utile all’ambiente torinese per tornare a trionfare in Italia e in Europa. L’obiettivo resta quello di arrivare in finale di Champions League con l’obiettivo, questa volta, di trionfare in maniera assoluta. Inoltre, c’è da monitorare il futuro di Cristiano Ronaldo con il campione portoghese, sempre più propenso a restare in maglia bianconera fino al termine del contratto.

Calciomercato Juventus, Ramsey verso la cessione: idea scambio

Il centrocampista gallese della Juventus, Aaron Ramsey, potrebbe così essere uno dei primi indiziati a partire. L’idea suggestiva del club bianconero potrebbe essere quella di un nuovo scambio col Barcellona dopo quello Arthur-Pjanic. Nel mirino ci sarebbe così il jolly blaugrana, Sergi Roberto, cresciuto in maniera esponenziale per diventare anche il capitano della compagine catalana. La valutazione dei due giocatori si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro.

La Juventus continua a lavorare per essere all’altezza in vista della prossima stagione dimenticando così tutti le problematiche dell’ultima annata sotto la gestione Andrea Pirlo. Al momento si tratterebbe di un’idea suggestiva, ma non ci sarebbero ancora contatti ufficiali.

Ancora un possibile scambio in casa Barcellona con Ramsey e Sergi Roberto coinvolti nell’affare della Juventus. Lo stesso giocatore gallese vuole tornare a splendere di luce propria dopo gli ultimi mesi ricchi di problemi muscolari. Il giocatore spagnolo, infine, può ricoprire diversi posizioni: da quella di terzino destro a quella di esterno offensivo passando per il ruolo di centrocampista centrale.

