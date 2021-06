Il mercato degli attaccanti scosso da Mauro Icardi: l’ex Inter può tornare in Serie A e la Roma ha un piano per battere la Juventus

Il calciomercato entra nel vivo e le prossime settimane potrebbero portare ad un importante giro di attaccanti tra le big di Serie A. I diversi cambi in panchina modificano le strategie dei club, ma serve la scintilla che faccia partire la locomotiva. L’occasione arriva dal Psg, con Mauro Icardi che potrebbe lasciare la Francia per fare ritorno in Italia. L’ex Inter è seguito da tempo dalla Juventus, ma la Roma potrebbe battere la concorrenza.

Ma cosa ha fatto sbloccare la situazione? La novità riguarda la situazione contrattuale di Icardi con il Psg: il suo eventuale ritorno in Serie A non porterà alcun beneficio economico all’Inter. La clausola da 15 milioni di euro voluta da Marotta nell’accordo con il Paris-Saint Germain per evitare la successiva cessione alla Juventus non vale più. I parigini, dunque, già nella sessione di calciomercato estivo saranno liberi di cederlo in Italia.

Le pretendenti, come anticipato, non mancano. L’argentino ha un contratto sino al 2024 con il Psg ed una valutazione di circa 50 milioni. La Juventus lo segue da vicino, con il benestare anche di Massimiliano Allegri: la conferma di Morata potrebbe però allontanarlo da Torino dove la priorità è capire il futuro di Cristiano Ronaldo prima di dare il via a nuovi finanziamenti.

Calciomercato Juventus, concorrenza Roma per Icardi

La Juventus, però, non è l’unico club di Serie A interessato ad Icardi. Il Milan è attento alle vicende del bomber, ma a battere la concorrenza potrebbe essere la Roma. José Mourinho accoglierebbe a braccia aperte Icardi, e la società potrebbe intavolare una trattativa con il Psg che preveda l’inserimento di alcune contropartite. La richiesta cash può essere abbassata proponendo i cartellini di Smalling e Florenzi.

Il difensore centrale non rappresenta un punto fermo per Mourinho dopo i contrasti avuti ai tempi dello United, mentre Florenzi si è trovato bene al Psg nell’ultima stagione e potrebbe ritornarvi. Smalling ha una valutazione di 15 milioni, mentre il riscatto del terzino azzurro è fissato a 9 milioni. La Roma dimezzerebbe così il costo dell’arrivo di Icardi, consegnando al mister un’alternativa per l’attacco di primo livello.