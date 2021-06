Pronta a partire la sessione di calciomercato estiva e l’ad dell’Inter, Beppe Marotta svela: addio ad Hakimi e il futuro di Lautaro

Pronti, via, si accendono i semafori della sessione estiva di calciomercato. Da domani si inizia a fare sul serio per le società italiane ed estere, che potranno procedere con l’acquisto e la cessione dei calciatori. In casa Inter le prime mosse sono già state definite e una di queste sarà l’addio di Achraf Hakimi. L’esterno arrivato lo scorso anno dal Real Madrid verrà sacrificato vista la difficile situazione economica ed è pronto ad approdare al PSG.

Proprio all’inaugurazione della finestra estiva di calciomercato l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di ‘Sky’ ha dichiarato: “Nel giro di 24 ore si arriverà a completare una vendita molto dolorosa per noi”. Dunque tutto definito per il futuro del calciatore marocchino, che è pronto a trasferirsi nella capitale francese.

Calciomercato Inter, Marotta sul futuro di Lautaro Martinez: “Non vorremmo cederlo”

In casa Inter è arrivato il momento dei saluti per Achraf Hakimi, che ormai è destinato a trasferirsi al PSG. Oltre che al futuro dell’esterno marocchino, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, svela anche la decisione sul futuro di Lautaro Martinez.

Sul bomber argentino Marotta svela: “La nostra intenzione è quella di non cederlo. Abbiamo aperto anche un discorso per prolungare il contratto. Non sarà sicuramente facile trattare i rinnovi ma dobbiamo difendere il nostro patrimonio”. Dunque a differenza di Hakimi l’attaccante argentino sembrerebbe indirizzato verso la permanenza in nerazzurro. Infine sugli obiettivi di mercato, tra Zappacosta e Bellerin, Marotta sceglie la cautela e detta le linee guida: “Chi ci piace di più? Lavoriamo in un team, ma sicuramente in questa sessione non ci saranno grandi esborsi da parte delle big. Bisognerà lavorare di fantasia e sulla competenza per cogliere le opportunità”.