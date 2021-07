Bufera sui social contro l’arbitro Vincic dopo il rigore assegnato al Belgio contro l’Italia nel finale di primo tempo

L’Italia chiude il primo tempo in vantaggio di un gol. E’ Barella, dopo la rete annullata a Bonucci, a sbloccare il risultato con una splendida conclusione. Insigne poi sul finale di gara ha raddoppiato con una rete meravigliosa. Un 2-0 che non basta per spegnere le critiche, dirette soprattutto su Ciro Immobile. Ovviamente non mancano le polemiche anche per il calcio di rigore concesso al Belgio nel finale: l’arbitro Vincic è finito nell’occhio del ciclone dopo aver segnalato l’irregolarità sul contatto tra Di Lorenzo e Doku. Tanti i tweet polemici contro il direttore di gara.

Belgio-Italia, polemica social sull’arbitro Vincic