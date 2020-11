Calciomercato Milan, intrigo Calhanoglu | Scambio a sorpresa!

Il Milan resta lontano dal rinnovo di Hakan Calhanoglu, in scadenza a giugno: idea scambio, c’è l’offerta rossonera

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu è uno dei nodi più complessi da risolvere in casa Milan. Maldini e Massara ci lavorano da mesi ma l’accordo pare sempre più difficile da trovare. Ecco dunque che il club di via Aldo Rossi, in vista della riapertura del calciomercato, pensa ad un clamoroso scambio con il top club: Calhanoglu sul piatto.

Calciomercato Milan, Maldini guarda in Spagna: addio Calhanoglu

Il Milan sembra sempre più vicino a dire addio ad Hakan Calhanoglu. Viste le enormi difficoltà a rinnovare l’accordo del fantasista turco, Maldini avrebbe deciso di percorrere un’altra via. La dirigenza rossonera, in vista di gennaio, può proporre il cartellino dell’ex Leverkusen al Real Madrid: spunta la suggestione Lucas Vazquez.

Il 29enne spagnolo, già accostato ai rossoneri, è in scadenza la prossima estate al pari di Calhanoglu e non ha ancora rinnovato, intesta difficile, con il club di Perez. Uno scenario che eviterebbe ad entrambi i club di perdere a zero i due talenti: per Calhanoglu può spuntare, quindi, anche l’ipotesi Real con Vazquez in rossonero a gennaio.

Nonostante il contratto in scadenza a giugno, il classe ’91 è uno dei più utilizzati da Zidane: per Vazquez, infatti, 10 presenze con 1 assist vincente in 705′ in campo.

