Calciomercato Milan e Juventus, scambio clamoroso | Ci prova Raiola!

Milan e Juventus possono sedersi al tavolo delle trattative per un clamoroso scambio estivo: idea di Mino Raiola

Dalla sfida in campo, a distanza, fino ad un’ipotetica ‘alleanza’ in vista della prossima sessione di calciomercato. Mino Raiola in cabina di regia pronto a pianificare un clamoroso scambio tra Juventus e Milan. I nomi in ballo: cifre e dettagli.

Calciomercato, scambio-Milan-Juventus: cifre e dettagli

Con l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022 e che stenta ad arrivare, il futuro di Alessio Romagnoli potrebbe essere lontano dal Milan. L’ultima idea del suo procuratore Mino Raiola porta ad un inedito scambio con la Juventus. Il capitano rossonero, valutato 25-30 milioni, alla Juventus.

In cambio il Milan porterebbe in quel di Milanello un vecchio obiettivo della dirigenza meneghina: Merih Demiral. Il turco ha una valutazione di circa 35-40 milioni, vista anche la lunga scadenza con il club torinese fissata al giuno 2024.

Situazione in divenire, con lo scambio ‘disegnato’ da Raiola che può prendere forma la prossima estate: Romagnoli a Torino, Demiral alla corte di Pioli.

