Calciomercato Milan, il talento vuole la Serie A | Lo manda Ancelotti

A 29 anni James Rodriguez sta attraversando una seconda giovinezza: il trequartista colombiano può finalmente mettersi alle spalle l’ultimo periodo vissuto con il Real Madrid, con Zidane che lo aveva tenuto fuori dal progetto tecnico. All’Everton, James è tornato a essere fondamentale, ma nonostante l’ottima condizione e l’andamento perfetto, il giocatore non ha nei suoi programmi il restare a Goodison Park. Stando a quanto riportato da ‘DonBalon’, infatti, nei piani futuri ci sarebbe l’andare a giocare in un campionato che ancora manca nel novero delle stagioni di Rodriguez.

Calciomercato Milan, il talento vuole la Serie A

L’ex Bayern Monaco, Porto e Monaco, dopo aver giocato in Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Primeira Liga, vorrebbe provare un’esperienza in Serie A, l’unico dei cinque campionati che attualmente manca alla sua esperienza internazionale. In un primo momento si pensava potesse raggiungere Cristiano Ronaldo alla Juventus, poi in realtà ad aver avuto un interesse per James è stato il Milan, che sta provando a intavolare una trattativa per averlo in un futuro non troppo lontano, come riportato da ‘DonBalon’. Un discorso in divenire, che potrebbe accontentare tutte le parti, soprattutto l’Everton, che lo ha prelevato a titolo gratuito dal Real Madrid e potrebbe andare così a realizzare una buona plusvalenza in caso di cessione remunerata.

