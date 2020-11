Calciomercato Juventus e Milan, non gioca più | Occasione dalla Premier!

Milan e Juventus sono sempre attente e a caccia di occasioni sul calciomercato: è lotta a due per il colpo dalla Premier League

Juventus e Milan sono distanziate da quattro punti nella classifica di questa Serie A, ma nulla vieta che siano proprio queste due squadre a creare un duello avvincente in campionato per la conquista dello scudetto. Gli obiettivi iniziali però erano ben diversi per entrambe le compagini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, arriva la smentita dell’agente | I dettagli

La Juventus, infatti, è partita come sempre con i favori del pronostico ma fin qui ha collezionato qualche passo falso di troppo e ha bisogno di rialzarsi al più presto. Il Milan invece vuole raggiungere un posto in Champions League ma se dovesse continuare così potrebbe sicuramente alzare l’asticella.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, gioiello scontento | Lo manda l’ex!

Calciomercato, Juventus e Milan si sfidano per Christensen: il difensore chiede al Chelsea la cessione

I due club devono ancora sfidarsi sul campo in questa stagione, ma intanto potrebbe nascere un nuovo duello anche all’esterno del terreno di gioco. Entrambe le società, infatti, sono a caccia di un nuovo difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato e potrebbe esserci un obiettivo in comune.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Arthur delude | L’ex bianconero attacca anche Pirlo!

Nel mirino di Juventus e Milan c’è Andrea Christensen, difensore classe 1996 di proprietà del Chelsea. Il danese sta giocando poco in questi primi mesi di stagione e per questo avrebbe chiesto la cessione. I ‘Blues’ sarebbero disposti alla cessione in prestito, ma prima servirebbe un rinnovo fino al 2023 per evitare che torni a Londra con un solo anno di contratto.

Christensen è sceso in campo soltanto quattro volte in Premier League in questa stagione e per questo potrebbe esserci presto la cessione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, 51 milioni di euro | Doppio scambio col top club

Calciomercato Inter, Eriksen nello scambio con la Juventus | Follia Marotta