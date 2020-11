Calciomercato Inter, Eriksen nello scambio con la Juventus | Follia Marotta

Il futuro di Christian Eriksen appare sempre più lontano dall’Inter. Il centrocampista danese potrebbe rientrare in un clamoroso scambio con la Juventus

L’Inter è pronta a grandi manovre sul mercato, in modo da rinforzare in maniera significativa il suo centrocampo. I nerazzurri sembrano ormai alla fine del rapporto con Christian Eriksen. Il trequartista ex Tottenham non rientra più nei piani del club milanese che sembrano orientati a scambiarlo nel prossimo calciomercato. Occhio a una possibile operazione che i nerazzurri potrebbero mettere in piedi con la Juventus. Di seguito le ultime novità.

Calciomercato Inter, Eriksen nel folle scambio con la Juventus

Il danese sta ottenendo sempre meno spazio nello scacchiere di Antonio Conte e le sue recenti dichiarazioni non sono piaciute alla dirigenza nerazzurra. Per questo, Beppe Marotta potrebbe tentare un clamoroso scambio con la Juventus. L’Inter vorrebbe portare a Milano Rodrigo Bentancur, mediano che piace moltissimo ad Antonio Conte. Il dirigente vorrebbe inserire Christian Eriksen nella trattativa. Uno scambio che potrebbe allettare la Juventus, anche perché nell’affare potrebbe essere aggiunto un conguaglio di 25 milioni di euro. Vedremo se la trattativa decollerà.

