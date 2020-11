Calciomercato Juventus, scambio col Sassuolo | Offerto Mandragora!

Calciomercato Juventus, scambio con il Sassuolo per il pupillo di Roberto De Zerbi: offerto il cartellino di Mandragora

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto in tempi di quarantena, quando trovare l’occasione giusta al momento giusto può cambiare i piani prossimi e non di una società. E’ il caso della Juventus, che da tempo ha soffermato i propri occhi sul fenomeno Sassuolo e che potrebbe presto insidiare la dirigenza emiliana per uno dei principali pupilli di mister De Zerbi.

Calciomercato Juventus, Mandragora per Djuricic: scambio shock col Sassuolo!

Attenzione, dunque, ai possibili e futuri scenari di mercato: la Juventus è alla ricerca di un trequartista moderno da aggiungere al proprio organico ed il profilo di Filip Djuricic incontrerebbe il gradimento della dirigenza bianconera. Il serbo, però, resta un fedelissimo di De Zerbi, nonché un elemento sul quale il Sassuolo intende capitalizzare al massimo il proprio investimento. Le richieste dei neroverdi, infatti, sono chiare: 30 milioni di euro per il cartellino di Djuricic, cifre ritenute però troppo alte dalla squadra mercato della Juventus. Ragion per cui, i bianconeri potrebbero inserire una contropartita tecnica assai gradita agli emiliani, come Rolando Mandragora, per abbassare il prezzo del serbo e limare ulteriormente le volontà economiche del Sassuolo.

Tutti sintonizzati, quindi, sull’asse Torino-Sassuolo: dopo Locatelli, la Juventus sembra pronta a fare sul serio per il pupillo del tecnico neroverde.

