Inter attesa protagonista del prossimo calciomercato di gennaio. Possibile maxi affare col Paris Saint-Germain, ecco tutti i dettagli

Il calciomercato Inter di gennaio potrebbe essere rovente, sia in entrata che in uscita. In uscita c’è sicuramente Christian Eriksen, con Marotta che ha di fatto confermato l’addio del danese nel pre gara col Torino vinta in rimonta 4-2 da Lukaku e compagni. Mai entrato nelle grazie di Conte (come in campo nelle ultime tre partite), quasi esclusivamente per colpa sua, il fantasista danese strappato solo un anno fa al Tottenham per 27 milioni di euro può salutare Appiano Gentile e la maglia nerazzurra attraverso uno scambio.

Calciomercato Inter, Eriksen e non solo: maxi scambio con l’amico PSG

Per Eriksen adesso sembra in pole il Paris Saint-Germain, in ottimi rapporti con l’Inter come dimostra l’operazione Icardi. In Francia confermano, anzi parlano di accordo già raggiunto tra il classe ’92 di Middelfart e il club parigino. In cambio all’Inter può finire il centrocampista argentino Leandro Paredes, il quale secondo alcune fonti è già stato vicinissimo alla squadra di Conte sul finire dello scorso mercato estivo. A quanto pare, nel precedente affare non andato in porto per questioni di ingaggio, l’altro protagonista era Marcelo Brozovic. Stavolta, invece, possibile il coinvolgimento del suo connazionale e amico Ivan Perisic, anch’egli stimato dal Ds dei parigini Leonardo. Il 31enne prenderebbe il volo per Parigi in cambio del laterale Kurzawa, da tempo nei radar di Ausilio e pedina giusta per rinforzare una corsia mancina alquanto deficitaria.

Quello di Inter e PSG sarebbe un maxi scambio alla pari da circa 51 milioni di euro (da 35 milioni le valutazioni di Eriksen e Paredes, da 16 quelle di Perisic e Kurzawa) con benefici immediati per i rispettivi bilanci oltre che per l’umore di Conte, in attesa di benefici squisitamente tecnici che solo il campo potrebbe però dare.

