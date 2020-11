Calciomercato Inter, intrigo Barella | Idea clamorosa per gennaio!

Il momento di grande forma vissuto con la maglia dell’Inter pone Barella nel mirino del top club: ipotesi shock per gennaio

Archiviata la sfida contro l’Atalanta, l’Inter di Conte è già proiettata alle prossime operazioni di calciomercato. Entrate ed uscite, tra gennaio e giugno, con Nicolo Barella al centro dei pensieri del Barcellona. Il club catalano prova a tornare alla carica per l’ex Cagliari: spunta l’idea clamorosa in vista della sessione invernale di mercato.

Calciomercato Inter, Barella-Barcellona: ipotesi shock

Un’ipotesi clamorosa dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Nicolo Barella. Il centrocampista dell’Inter, tra i migliori nerazzurri in stagione, è tornato prepotentemente nel mirino del Barcellona. I catalani ci provarono, senza successo, già nell’estate 2019 quando Barella era ancora di proprietà del Cagliari. Adesso i catalani vorrebbero provare a stringere per il 23enne sardo ma la valutazione del suo cartellino (50 milioni) frena ogni trattativa, vista l’enorme crisi economica vissuta in casa Barcellona.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, ecco arrivare in aiuto dei catalani Leo Messi. La ‘Pulga’ argentina ha già fatto sapere di non voler rinnovare con il Barcellona e starebbe spingendo per l’addio a gennaio. Messi, cercato con forza dai nerazzurri nei mesi scorsi, può quindi rappresentare la chiave giusta per convincere l’Inter a cedere Barella.

Una clamorosa operazione con l’argentino a Milano e Barella a Barcellona: non è da escludere, viene riferito, nemmeno che si torni a parlare di Lautaro Martinez.

