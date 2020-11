Juventus, Arthur delude | L’ex bianconero attacca anche Pirlo!

La Juventus vince, ma convince in Champions League. Contro il Ferencvaros i bianconeri deludono, in particolar modo Arthur: critiche a Pirlo!

Ancora una volta decisivo Alvaro Morata, che toglie le castagne dal fuoco alla Juventus. Un gol nei minuti finali dell’attaccante spagnolo regala la qualificazione al turno successivo di Champions League con due giornate d’anticipo. Contro il Ferencvaros la prestazione dei bianconeri è stata opaca con alcuni calciatori che hanno offerto una prova sotto le aspettative, tra cui il centrocampista brasiliano Arthur, criticato duramente dall’ex allenatore della Juve, Fabio Capello, dagli studi di Sky Sprt.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Zidane ci prova | Scambio super

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio col Sassuolo | Offerto Mandragora!

Calciomercato Juventus, Arthur criticato da Capello

L’ex tecnico della compagine bianconera ha svelato il suo punto di vista attaccando, per certi versi, anche la strategia della squadra allenata da Andrea Pirlo: “Va rischiata di più la giocata, invece non è stato fatto nel primo tempo vista la bassa velocità. Hanno provato ad entrare centralmente, sono arrivati due volte sul fondo per poter essere pericolosi”. Poi ha aggiunto: “La Juve ha fatto troppo poco per una squadra che gioca da tanto tempo ad altissimo livello: è stata mediocre nelle idee”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Successivamente lo stesso Capello ha preso di mira il centrocampista brasiliano rivolgendosi anche a Pirlo nel post-partita su Sky Sport: “Arthur è un giocatore che gioca corto, lento, sempre centralmente dove c’erano tantissimi avversari. Non riuscivate mai a fare quello che tu avresti voluto fare. Avrà qualità tecniche, ma non ha visione ampia del gioco”.

Pirlo ha dato ragione, infine, all’ex allenatore della Roma, attualmente opinionista di Sky nelle notti Champions.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, apertura inattesa | Rinforzo gratis

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, pronto il contratto per Bernardeschi | Ultimatum