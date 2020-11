Calciomercato Juventus, Zidane ci prova | Scambio super

Novità sul fronte calciomercato per la Juventus: Zinedine Zidane prova a imbastire un super scambio coi bianconeri

La Juventus ha diversi gioielli che fanno gola alla stragrande maggioranza dei top club europei. Il mercato, però, è molto povero e le prossime trattative saranno basate molto su prestiti con diritto o obbligo di riscatto, o sugli scambi. Ed è proprio quest’ultima la formula offerta dal Real Madrid per assicurarsi uno dei calciatori più importanti della rosa di Andrea Pirlo, ormai diventato un calciatore chiave per la nuova Juve.

Calciomercato Juventus, scambio con Zidane

E’ Rodrigo Bentancur il calciatore che interessa di più al Real Madrid. La Juventus vorrebbe prelevare Isco, in uscita dai Blancos, che però hanno risposto al club bianconero di volere l’ex Boca Juniors. Un tentativo che non sarebbe andato a buon fine, vista l’importanza nella rosa di Pirlo del centrocampista uruguaiano.

Isco probabilmente lascerà lo stesso Madrid, ma evidentemente Zidane ha voluto tentare il gran colpo, assicurandosi Bentancur: il classe ’97, però, è molto importante per la Juventus, e nonostante sia ambito in tutta Europa, i bianconeri non vogliono lasciarselo sfuggire e quindi hanno detto no allo scambio.

