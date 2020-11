Calciomercato Juventus e Inter, apertura inattesa | Rinforzo gratis

Segnali dalla Germania per il calciomercato di Juventus e Inter: super colpo a costo zero, apertura a sorpresa

Prosegue la rincorsa di Juventus e Inter al Milan capolista in Serie A. Le vittorie contro Spezia e Torino già alle spalle, il focus dei due club è il calciomercato. Rispunta l’ipotesi a costo zero per la prossima estate: c’è l’apertura del direttore sportivo.

Calciomercato, occasione Juventus e Inter: il ds allo scoperto

Uno degli obiettivi comuni di Inter e Juventus è il difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng. Il centrale tedesco, in scadenza nel 2021, è sempre più vicino a salutare la società tedesca. L’apertura inaspettata arriva dal ds dei bavaresi ed ex giocatore bianconero, Hasan Salihamidzic.

“Jerome ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, lo sappiamo bene e la nostra intenzione è quella di incontrare Boateng e l’agente per cercare la migliore soluzione per tutti”, ha dichiarato il ds del Bayern Monaco che, tuttavia, non ha chiuso la porta ad un addio.

“Al momento il rinnovo di Boateng non è affatto la nostra priorità“, ha concluso Salihamidzic che, di fatto, non esclude una cessione del centrale tedesco. Inter e Juventus restano spettatrici interessate alla finestra: Jerome Boateng nel mirino di Marotta e Paratici.

