Calciomercato Juventus, pronto il contratto per Bernardeschi | Ultimatum

La Juventus deve decidere il futuro di Federico Bernardeschi nel prossimo calciomercato. L’ex calciatore della Fiorentina al bivio: di seguito le ultime novità

Federico Bernardeschi non riesce a imporsi come vorrebbe con la maglia della Juventus. Il centrocampista, infatti, da mesi è accostato a diversi nuovi club in Serie A e all’estero. Le voci di addio non si placano e gennaio sembra poter essere la volta buona per concretizzare l’addio del calciatore. La sua partenza, però, non è del tutto scontata, nonostante abbia diverse proposte di contratto pronte. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Juventus, si ragiona per il futuro di Bernardeschi

Il centrocampista italiano, secondo quanto riporta Luca Momblano, giornalista di ‘Tele Lombardia’, avrebbe diverse opzioni per il suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni: “Il calciatore ha 12-15 milioni in mano potenzialmente da offerte che gli mettono davanti 4 o 5 anni di contratto, anche se con un ingaggio minore. Sono soldi garantiti contro l’anno e mezzo che ha con la Juventus. Raiola dice che si può aspettare, Bernardeschi scalpita”. Il nodo cruciale è rappresentato, quindi, dalla posizione dell’esterno in campo: “Se il calciatore dovesse trovare un posizionamento importante in questa Juventus, che spetta a Pirlo decidere, allora a gennaio se la gioca anche in chiave mercato per restare, se no è un destino che è scritto anche dall’apertura del giocatore a nuovi stimoli, con meno concorrenza e nuove adulazioni”.

