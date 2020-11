Calciomercato Milan, arriva la smentita dell’agente | I dettagli

Milan al lavoro per regalare a Pioli i giusti rinforzi dal mercato: più lontano un obiettivo accostato da tempo ai rossoneri

Archiviata la positiva trasferta di Napoli, il Milan di Stefano Pioli è lavora per la decisiva sfida di Europa League contro il Lille. Da un lato la voglia di rivalsa dopo il clamoroso tonfo dell’andata, dall’altra Maldini e Massara scrutano le vie del calciomercato a caccia di un rinforzo di peso per l’attacco: i dettagli.

Calciomercato Milan, colpo in attacco: le ultime

L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic contro il Napoli costringe il Milan a pensare, nuovamente, ad un possibile vice del 39enne svedese. Nel lungo elenco di Maldini e Massara rimane il nome di Mario Mandzukic che, svincolato, potrebbe tornare in Serie A dopo l’esperienza con l’Al-Duhail.

Per il 34enne croato, accostato a diversi club negli ultimi mesi, la dirigenza rossonera non avrebbe avviato contatti ufficiali. A riportare l’indiscrezione è ‘Tuttosport’ che sottolinea come l’agente dell’ex punta della Juventus non sia stato ancora ufficialmente telefonato dai dirigenti rossoneri.

Il classe 1986, dunque, resta tra i possibili rinforzi del Milan (e non solo) nell’immediato: Il ritorno in Italia del croato, però, è ancora tutto da definire.

