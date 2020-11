Calciomercato Juventus, agente allo scoperto | C’è l’annuncio

Arriva l’annuncio del procuratore del big ‘accostato’ anche alla Juventus: esce allo scoperto, le sue parole

Archiviato il pari di Benevento, la Juventus torna a pensare al calciomercato invernale in attesa di tornare in campo per la sfida di Champions contro la Dinamo Kiev. In vista di gennaio, arrivano le dichiarazioni dell’agente del top player che esce allo scoperto: ecco le sue parole.

Calciomercato Juventus, sfuma la suggestione

Una suggestione stroncata sul nascere. Il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ riporta le dichiarazioni di Kia Joorabchian, agente di Coutinho, che ha smentito la possibilità di trasferirsi a Torino il prossimo gennaio. L’agente, sull’insistente indiscrezione delle ultime ore che avrebbe visto il Barcellona offrire il talento brasiliano alla Juventus, ha risposto.

“Non ho sentito nulla, non abbiamo intenzione di trasferirci da Barcellona“, ha detto Joorabchian, “Coutinho può contribuire ad una stagione di successo”. Le parole del procuratore dell’ex Inter allontanano, di fatto, ogni pista per la prossima sessione di mercato.

Vicino al rinnovo durante la gestione Bartomeu, il calciatore sta aspettando le prossime elezioni per decidere il suo futuro nonostante un contratto in scadenza nel 2023. Niente Serie A, dunque: la suggestione che porta a Coutinho in bianconero sembrerebbe destinata a spegnersi ben prima di gennaio.

