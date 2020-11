Calciomercato Milan, ritorna in rossonero | Scambio con il Napoli

Il Milan potrebbe riaccogliere un calciatore che ha vestito la maglia rossonera negli anni scorsi: scambio con il Napoli

Il Milan è alla ricerca di un centravanti di riserva che faccia da vice a Zlatan Ibrahimovic. Per i rossoneri si profila l’idea di acquistare Andrea Petagna, acquistato dal Napoli l’estate scorsa per 17 milioni di euro più 3 di bonus. Si tratterebbe di un ritorno in rossonero per l’attaccante, per il quale Maldini vorrebbe proporre uno scambio.

Milan, scambio col Napoli per Petagna

Andrea Petagna al Napoli guadagna quasi 2 milioni di euro a stagione. Per il Milan rientra perfettamente nei parametri della società. L’attaccante conosce anche l’ambiente e si adatterebbe molto bene. Per convincere Cristiano Giuntoli, ds del club partenopeo, i rossoneri vorrebbero proporre il cartellino di Andrea Conti.

Conti andrebbe a offrire un’alternativa in più a destra dove Gattuso può già usufruire di Di Lorenzo, vista la poca affidabilità di Malcuit e le grane per il rinnovo di Hysaj. Ha il contratto in scadenza nel 2022 e questa stagione ha disputato solo una partita in Europa League.

