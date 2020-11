Calciomercato Milan, il futuro di Calhanoglu | Tutto fatto!

Calciomercato Milan, arriva la bomba sul futuro di Hakan Calhanoglu: è già tutto fatto, l’indiscrezione del ‘Bild’

Vero e proprio trascinatore del Milan, alla pari di Zlatan Ibrahimovic, in questo post lockdown, Hakan Calhanoglu è diventato uno dei profili più interessanti, per il calciomercato 2021-2022. Anche perché il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno, e club come Juventus, Atletico Madrid e persino Inter, avevano iniziato a sondare il terreno. Secondo Christian Falk del ‘Bild’, però, il turco sarà al 90% un nuovo calciatore del Manchester United.

Calciomercato Milan, Calhanoglu allo United: tutti i dettagli

“Già nel corso dell’estate, United e Calhanoglu sono stati vicinissimi – ha raccontato il giornalista tedesco ai microfoni di ‘Sempremilan.com’ – E già al tempo, le trattative erano in uno stato molto avanzato. E adesso, tutto potrebbe riaccendersi. Anche perché il turco ha rifiutato un’offerta di trasferimento immediata, arrivatagli nell’ultimo giorno di mercato, nell’ultimo settembre. Calhanoglu e il suo entourage hanno richieste salariali altissime, ma essendo a parametro zero, non sarebbe un problema per il Manchester United. Al momento c’è il 90% che la trattativa possa andare in porto”.

