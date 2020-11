Calciomercato, mega intreccio da 83 milioni | Juve e Milan protagoniste

Juventus e Milan lavorano già sul calciomercato e tra le due società potrebbe esserci un intreccio con spese importanti

La Serie A va avanti e oggi si scende in campo per una nuova e ricca giornata, ma intanto le società continuano a lavorare sul calciomercato per programmare nuovi colpi e rinforzare le proprie rose in futuro, in modo da non farsi trovare impreparati e sfruttare eventuali occasioni.

La Juventus ha trovato un affare e potrebbe riguardare sempre i club di Serie A. I bianconeri hanno messo nel mirino Calhanoglu, visto che il suo contratto con il Milan scade a giugno. Per lui sarebbe pronto un quadriennale da 6 milioni all’anno, per una spesa totale di circa 24 milioni netti e 48 lordi.

Calciomercato, intreccio Milan e Juventus: Calhanoglu in bianconero spinge De Paul in rossonero

La partenza del turco potrebbe spingere il Milan a trattare per nuovi centrocampisti come lui. Il ‘diavolo’ avrebbe il via libera per l’assalto a Rodrigo De Paul, che nella scorsa estate è stato seguito a lungo anche dalla Juventus stessa.

Il Milan potrebbe pensare di arrivare a spendere 35 milioni di euro complessivi, e non è da escludere che nell’affare finisca anche una contropartita per ridurre la cifra da pagare. Tra Calhanoglu e De Paul dunque potrebbero girare in totale 83 milioni di euro in Serie A.

Entrambi i calciatori hanno qualità importanti e andrebbero a rinforzare sia Juventus e Milan, che con questo intreccio potrebbero tratte dei benefici in egual modo.

