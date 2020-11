Calciomercato Juventus, scambio per l’ex Inter | Addio al big

Clamorosa suggestione in vista del mercato di gennaio: scambio per l’ex interista, l’addio alla Juventus ad un passo

L’attenzione in casa Juventus è in buona parte focalizzata sulla sfida in trasferta contro il Benevento. D’altro canto, ad un mese o poco più dalla riapertura del calciomercato invernale, prende corpo una clamorosa suggestione per la squadra di Pirlo. Ipotesi scambio con il top player: i dettagli.

Calciomercato Juventus, addio Dybala: super scambio a gennaio

Paulo Dybala è sempre più vicino a salutare la Juventus. Con il rinnovo del contratto in scadenza 2022 ancora lontano, il futuro della ‘Joya’ pare già scritto. Ecco prospettarsi una possibile e clamorosa ipotesi di scambio in vista del mercato invernale. Torna a scaldarsi, dopo l’affare Pjanic-Arthur, l’asse con il Barcellona.

L’ultima idea vedrebbe uno scambio alla pari tra Paulo Dybala e Philippe Coutinho. Il brasiliano, in possesso di passaporto portoghese e dunque comunitario, non rientra nei piani di Koeman con il club catalano deciso a cedere l’ex Inter già a gennaio. La valutazione dei due giocatori sarebbe la medesima: 80 milioni di euro.

Situazione in divenire, dunque: Dybala può salutare Torino per accasarsi al Barcellona, l’intrigante scambio con Coutinho può prendere forma già a gennaio.

