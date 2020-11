Calciomercato Juventus, rottura imminente | Cambia sponsor!

Uno degli obiettivi del calciomercato della Juventus è vicinissimo alla ‘rottura’: addio allo storico sponsor

La sfida in casa del Benevento in cima ai pensieri di Andrea Pirlo, con la sua Juventus che prosegue la rincorsa alla capolista Milan. Dal campo al calciomercato, uno dei grandi sogni della dirigenza torinese sta per dare una svolta alla propria carriera. Addio allo storico sponsor: i dettagli.

Calciomercato Juventu, sogno Ramos: svolta sponsor

È clamorosa l’indiscrezione lanciata dal quotidiano spagnolo ‘Defensa Central’ e che riguarda il futuro di Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid, in scadenza a giugno con i ‘Blancos’, avrebbe ormai deciso di cambiare sponsor tecnico. Non più Nike che ha accompagnato Ramos per buona parte della sua carriera (gli ultimi dieci anni). In segno di protesta nei confronti del colosso americano con cui aveva un accordo da 2 milioni di euro per tre anni, Ramos ha nelle ultime settimane indossato scarpe Adidas nere.

Una rottura vicinissima all’ufficialità, con New Balance che accoglierà con ogni probabilità il 34enne difensore nella sua ‘vetrina’. Su di lui c’erano anche Puma e Adidas ma New Balance ha sbaragliato la concorrenza con una ricca offerta. Il destino del difensore del Real è seguito da diversi top club europei, Juventus in primis.

Il rinnovo con le ‘Merengues’ tarda ad arrivare: bianconeri alla finestra per il super colpo Ramos.

