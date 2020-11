Calciomercato Juventus, occasione Sergio Ramos | Assist Real Madrid

La Juventus vuole il colpaccio in difesa e segue la situazione di Sergio Ramos. L’addio non è così impossibile!

La Juventus ha vissuto un avvio di stagione incerto, sicuramente meno convincente rispetto alle recenti annate. I bianconeri hanno ottenuto solo due successi in campionato ma la vittoria contro lo Spezia per 1-4 potrebbe rappresentare la svolta per il prosieguo dell’annata, visto che è combaciata anche con il rientro di Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte umiliato | “Roba da nazionale cantanti”

Questa sera invece ci sarà la sfida con il Ferencvaros, che sarà valevole per la terza giornata dei gironi di Champions League. Dopo il passo falso contro il Barcellona bisogna assolutamente conquistare i tre punti per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Salihamidzic allo scoperto | Assalto bianconero

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos in bilico: i bianconeri osservano la situazione

La Juventus intanto continua a lavorare anche sul calciomercato per provare a rinforzare la rosa con eventuali occasioni per il futuro. In particolare ora i bianconeri starebbero seguendo la situazione di Sergio Ramos, che sembrerebbe essere in bilico in quanto il suo contratto con il Real Madrid scade nel 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Conte ma niente top | La pazza idea di Marotta

Secondo quanto riportato da ‘El Chiringuito TV’, il rinnovo sarebbe attualmente influenzato anche da questioni economiche. La volontà del Real Madrid, secondo il portale iberico, sembrerebbe dunque quella di spingere Sergio Ramos verso l’addio.

In caso non ci dovesse essere alcun rinnovo, la Juventus potrebbe tentare l’assalto per provare a portare a casa il colpo a parametro zero per la prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scambio shock per De Ligt | Trattativa ‘Galactica’

Calciomercato Inter, Modric e non solo | Maxi affare e Juventus ko