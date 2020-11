Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa | Talento in difesa!

La Juventus è già concentrata sulla prossima sessione di calciomercato: pronta l’offerta, ecco l’erede di Danilo

In casa Juventus si lavora alla trasferta di domani pomeriggio contro il Benevento, con un occhio alla prossima sessione di calciomercato. In vista di gennaio, la società campione d’Italia in carica ha intenzione di portare a Torino il gioiello per rinforzare la difesa di Pirlo: i dettagli.

Calciomercato Juventus, post Danilo: pronta l’offerta

La Juventus è già al lavoro per la prossima sessione di mercato. Occhi puntati sul prossimo terzino bianconero, che possa sin da subito supportare e sostituire Danilo. Si tratta di Bryan Reynolds, laterale 19enne dell’FC Dallas sesto nella Western Conference dell’MLS.

Il terzino americano piace al club torinese che ha intenzione di mettere sul piatto, secondo ‘3rd Degree’, un’offerta da 5-6 milioni di euro per portarlo alla corte di Pirlo. Dopo McKennie, dunque, la Juventus torna a sondare il terreno per un talento americano.

Reynolds, 18 presenze e 4 assist vincenti in stagione, può essere il prossimo colpo della Juventus.

