Calciomercato Juventus, pupillo di Zidane a zero | Sfida con il Chelsea

Il difensore madrileno potrebbe arrivare gratis, ma c’è l’inserimento del Chelsea

Raphael Varane non ha rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid e l’attenzione delle squadre di Premier League è sicuramente aumentata, con l’obiettivo di strappare a parametro zero il difensore francese alle merengues. In prima fila, secondo quanto riportato da ‘DefensaCentral’, ci sarebbe il Chelsea, intenzionato a continuare la costruzione della propria supersquadra.

Calciomercato Juventus, il pupillo di Zidane si libera

Con l’obiettivo di prenderlo a zero, i Blues andrebbero a risparmiare tra i 60 e i 70 milioni di euro che verrebbero spesi per il suo cartellino, il che permetterebbe alla società di Abramovic di alzare la posta in palio per l’ingaggio da offrire al difensore francese. In quel caso non ci sarebbe offerta del Real Madrid in grado di fargli cambiare idea. Una mossa che sicuramente potrebbe mettere fuorigioco la Juventus, se non fosse che la Vecchia Signora sta lavorando in attesa di potersi muovere allo stesso modo: un’operazione che già quest’anno potrebbe essere protagonista con Sergio Ramos, pronto a liberarsi dal Real Madrid se non dovesse arrivare l’attesa offerta di un biennale.

Ecco quindi che i bianconeri diventerebbero i principali rivali del Chelsea in questa operazione, andando a strappare dalle mani di Zidane uno di quei patrimoni del club blanco, che sembrava destinato a rimanere a Madrid per la sua intera carriera. Con diversi contratti in scadenza, però, il Real Madrid potrebbe decidere, così come fatto dal Barcellona quest’estate, di andare a operare una vera e propria rivoluzione per aprire un nuovo ciclo e ricominciare con una linea verde che possa dare garanzie soprattutto per il futuro.

