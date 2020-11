Calciomercato Juventus, nuovi contatti per il big | ‘Beffa’ dalla Premier

La Juventus è pronta a portare a termine un importante tentativo sul calciomercato per arrivare al top player. Occhio alla concorrenza dalla Premier League

La Juventus potrebbe fiondarsi su uno dei profili maggiormente desiderati sul mercato per completare la sua rosa. I bianconeri sembrano molto interessati a David Alaba, in scadenza di contratto dopo le alte richieste economiche al Bayern Monaco e il naufragio della trattativa per il rinnovo. Oltre ai bianconeri, si parla da diverse settimane anche di PSG e Real Madrid, ma un altro club potrebbe inserirsi nella corsa al calciatore.

Calciomercato Juventus, nuova concorrente per l’ingaggio di Alaba

Il top player austriaco, infatti, alla fine potrebbe sbarcare in Premier League e in particolare nel Chelsea di Frank Lampard. Secondo quanto riporta Christian Falk, giornalista della ‘Bild’, sono in programma a gennaio importanti contatti tra il club londinese e Pini Zahavi, super agente del terzino. Una concorrente autorevole è, dunque, pronta a inserirsi nelle trattative con Juve e Real Madrid, ad un prezzo di saldo visto il contratto in scadenza a giugno. Vedremo se nelle prossime settimane l’affare arriverà a una svolta concreta con i bianconeri o i Blues balzeranno in pole position.

