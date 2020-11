Calciomercato, la Juventus trema per Isco | Rifiuto secco

La Juventus continua ad avere nel mirino il calciatore in uscita dal Real Madrid, Isco: arriva il rifiuto secco

Isco (Getty Images)Il calciomercato non si ferma mai e la sessione invernale di gennaio è ormai alle porte. La Juventus è sempre attenta alla situazione tra Isco ed il Real Madrid, con lo spagnolo che sembrerebbe essere ormai in uscita. Mentre i bianconeri osservano arriva subito il rifiuto secco.

Calciomercato Juventus, Isco rifiutato dal Manchester City: meno concorrenza per i bianconeri

In casa Real Madrid il futuro di Isco è ormai un vero e proprio caso. Tra il calciatore spagnolo e la società sembrerebbe essere ormai lesionato il rapporto e difficilmente potrà ricucirsi. Sono tanti così i club che sarebbero interessati ad acquistare il calciatore, tra cui anche la Juventus, che lo ha nel mirino da molto tempo. Dalla Spagna arrivano buone notizie per i bianconeri, con una delle concorrenti che si tira fuori dalla corsa.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, Isco si sarebbe offerto al Manchester City, squadra a cui è stato spesso accostato. Però da parte dei ‘citizens’ sarebbe arrivato il no secco, poiché lo spagnolo non rientrerebbe nei piani della società. Dunque per la Juventus ci sarà da affrontare una concorrente in meno per arrivare al numero 22 dei ‘blancos’, che probabilmente lascerà il club visto anche il contratto in scadenza nel 2022.

