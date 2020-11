Calciomercato Juventus, addio Dybala | Scambio con plusvalenza

Fa sempre più discutere il futuro di Paulo Dybala: il numero 10 della Juventus potrebbe essere protagonista di uno scambio

Tante squadre sono interessate a Paulo Dybala, sempre più oggetto di discussione del mercato visto il suo momento alla Juventus. ‘La Joya‘ non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto e le sue prestazioni nelle ultime partite sono state al di sotto delle aspettative. Una situazione che il club bianconero vorrebbe sfruttare per assicurarsi un altro calciatore importante.

Juventus, Dybala all’Atletico Madrid in uno scambio

Paulo Dybala è valutato dalla Juventus sui 70 milioni di euro, una cifra che permetterebbe ai bianconeri di effettuare una grossa plusvalenza. Ecco perché il principale desiderio della dirigenza sarebbe quello di offrirlo nell’ambito di uno scambio. Uno dei principali candidati è Saul Niguez dell’Atletico Madrid, un elemento di assoluto valore della rosa di Simeone.

Saul per l’Atletico vale circa 60 milioni di euro e i due club starebbero pensando di effettuare lo scambio tra lo spagnolo e Dybala. Se l’argentino non dovesse rinnovare il contratto, attualmente in scadenza nel 2022, dovrà per forza di cose andar via entro l’estate prossima.

