Calciomercato Juventus, super scambio con Mourinho ma Pirlo rinvia tutto!

Protagoniste di un super scambio la Juventus di Pirlo e il Tottenham di Mourinho: ecco tutti i dettagli

Operazione di mercato in vista tra la Juventus e il Tottenham. Il club bianconero ha diversi calciatori da dover piazzare e potrebbero essere messi sul piatto per qualche scambio. Andrea Pirlo ha provato a portare finora un cambio di mentalità, rendendo il meno traumatico possibile il ricambio generazionale che la Juve sta affrontando da quest’inizio di stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, messaggi ‘social’ di Ronaldo | Affare clamoroso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, addio a gennaio | Salta lo scambio!

Juventus, scambio col Tottenham rinviato

Juventus e Tottenham stanno parlando dell’affare Khedira, che vorrebbe approdare in Premier League. Tuttavia, entrambi i club hanno a disposizione tanti campioni, a tratti anche scontenti, capaci di far bene sia in Serie A, sia in Inghilterra. Uno di questi è Paulo Dybala, il quale rientrerebbe nel maxi scambio programmato per l’estate prossima.

Alla Juve infatti interessa molto Dele Alli, centrocampista degli Spurs, che vorrebbero invece acquistare Aaron Ramsey. Per Pirlo, il gallese -almeno a gennaio- è intoccabile nonostante i tanti problemi fisici avuti da quand’è a Torino. L’allenatore bianconero ha deciso di rinviare ogni tipo di discorso a giugno, e chissà che Dybala non possa raggiungere José Mourinho in Premier. A complicare le cose potrebbe essere l’uscita dell’Inghilterra dall’Unione Europea, che quindi potrebbe rendere necessario il passaporto per un trasferimento di Alli alla Juventus. I bianconeri, infatti, non hanno più posti a disposizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, bomber da urlo | Lo porta Messi!

Calciomercato Inter, assalto Barcellona | 70 milioni!