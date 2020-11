Calciomercato Juventus, super colpo in Spagna | I dettagli

La Juventus è pronta ad agire in maniera importante sul calciomercato, in modo da completare la rosa di Pirlo. Occhio al colpo in Spagna per i bianconeri

La difesa della Juventus non ha impressionato in quest’inizio di stagione. Sono diversi i gol subiti dai bianconeri che non stanno riuscendo a blindare il reparto come avveniva nelle stagioni passate. Per questo, potrebbe arrivare un colpo di grande livello, atto a ringiovanire il reparto e innalzarne la qualità. Stiamo parlando di Raphael Varane, difensore che da anni è sulla scena internazionale con la maglia del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, occhio allo scambio tra Varane e Dybala

I bianconeri avrebbero, dunque, mollato Sergio Ramos, nonostante un rinnovo ancora in bilico con il Real Madrid per fiondarsi sul forte centrale francese. La valutazione di Varane si aggira sugli 80 milioni di euro. Nell’affare potrebbe rientrare anche Paulo Dybala che non sta riuscendo a esprimersi come nelle attese in questa prima parte di stagione. La Juventus valuta l’argentino esattamente come il francese e cioè 80 milioni. Potrebbe quindi profilarsi uno scambio alla pari tra i due calciatori.

