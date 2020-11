Calciomercato Juventus, clamoroso: il big dice addio | Le ultime

Uno dei big della Juventus potrebbe clamorosamente dire addio: le ultime sul calciomercato dei bianconeri

La Juventus potrebbe presto dire addio a uno dei suoi top player in difesa. L’avvio di stagione non è stato dei migliori in termini di risultati e prestazioni soprattutto nelle prime partite. Il club bianconero starebbe pensando di privarsi di Matthijs De Ligt, autore di prove che non avrebbero convinto fino in fondo il presidente Agnelli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter-Allegri: colpo shock | Assalto al pupillo!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen all’Atletico | I dettagli dello scambio

Calciomercato Juventus, De Ligt all’estero

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, l’avventura di De Ligt alla Juventus finora è stata pessima. Il difensore olandese sta attraversando un pessimo momento di forma, visto anche i vari problemi fisici che lo hanno limitato in quest’inizio di stagione. Il fatto è che l’ex Ajax è costato 85 milioni di euro e sembra per la Juve stia diventando un peso.

Un peso tanto grande da voler puntare su Demiral e lasciare che De Ligt si trovi una nuova squadra. La candidata numero uno sembra il Barcellona, che voleva acquistarlo già ai tempi dell’Ajax e deve far fronte al lungo infortunio di Pique. Più a giugno che a gennaio, visto che Koeman potrebbe essere privato di Messi, Griezmann e Dembélé.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, paura Lukaku | Ecco perché può lasciare i nerazzurri

Calciomercato Barcellona, via i due talenti | Juventus e Inter alla finestra