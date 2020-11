Sassuolo-Inter, Conte al veleno | Che attacchi alla società

Vittoria importantissima dell’Inter in casa del Sassuolo, ma l’allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte, a fine partita non le manda a dire

Tre punti importantissimi per l’Inter a Sassuolo, mettendo in campo una prestazione convincente che serve a battere 0-3 una delle squadre più in forma del campionato. Al termine del match Antonio Conte torna a lanciare pensanti bordate alla società. Dichiarazioni al veleno del tecnico nerazzurro.

Sassuolo-Inter, Conte attacca: “Non è giusto”

Nonostante la vittoria di oggi contro il Sassuolo, in cui l‘Inter a portato a casa i tre punti con un sontuoso 0-3, Antonio Conte non ha risparmiato la società da nuove dichiarazioni al veleno. Infatti ai microfoni di ‘Sky’ il tecnico ha affermato: “Bravi i giocatori perché nell’Inter non è mai semplice, in generale. Qui non vedono l’ora di gettare negatività sull’ambiente. Noi dobbiamo pensare a lavorare, anche se c’è chi non vede l’ora di buttare non dico cosa. L’accanimento e la negatività intorno all’Inter portano il calciatore a non dare il meglio, ma i miei sono bravi”.

Poi arriva la bordata finale alla società: “Non è giusto che siano sempre l’allenatore ed i giocatori i soli ad essere attaccati. Quando la barca è in tempesta dobbiamo remare tutti nella stessa situazione, e mi auguri che siamo tutti sulla stessa barca”.

