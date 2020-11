Calciomercato ‘scippo’ all’Inter o dimissioni | Il tecnico ‘minaccia’!

L’Inter rischia il clamoroso scippo in vista del mercato di gennaio: arriva la minaccia del tecnico, colpo top dai nerazzurri

Da un lato la delicata sfida di San Siro contro il Torino, dall’altro in casa Inter a tenere banco è la prossima sessione di calciomercato. Il top club punta due gioielli dell’Inter per gennaio. Il tecnico minaccia le dimissioni: i dettagli.

Calciomercato Inter, sgarbo a gennaio: assalto Barcellona

Una crisi difensiva importante che preoccupa, non poco, Ronald Koeman. L’infortunio di Pique spinge il Barcellona a cercare nuovi rinforzi per la retroguardia, con l’allenatore olandese deciso a dimettersi nel caso non venga accontentato. A riportare la notizia è il sito iberico ‘Don Balon’ che sottolinea come l’allenatore avrebbe già inoltrato la sua richiesta ai prossimi candidati alla presidenza del Barcellona.

Servirà tempo, però, visto che le elezioni si terranno il 24 gennaio. Nel mirino di Koeman, in primissima fila, c’è Stefan de Vrij. Il 28enne olandese è in scadenza nel giugno 2023 e rimane il preferito dall’allenatore dei catalani. L’alternativa sempre nella rosa nerazzurra è Milan Skriniar, superato da Bastoni nelle gerarchie di Conte e con solo 3 presenze (259′) all’attivo.

Situazione quindi in divenire, Conte trema: a gennaio il Barcellona è pronto a portare in Catalogna uno dei gioielli della sua Inter.

