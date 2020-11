Calciomercato, ritorno Allegri | Spunta la data: le ultime

L’ex tecnico bianconero pronto a tornare in panchina: si attende l’esito dei Gironi di Champions

Inter – Real Madrid sarà una sfida fondamentale per le due squadre, arrivate a un bivio delle rispettive stagioni. In attesa di conoscere quale sarà l’esito dei rispettivi impegni in campionato, le due società si scontreranno in Champions League mercoledì alle 21: sia i nerazzurri che le merengues hanno bisogno di una vittoria per poter mettere al sicuro la qualificazione agli Ottavi di finale. Nel caso in cui le due squadre non dovessero riuscire a superare i gironi sarebbe un grande fallimento.

Calciomercato Inter, sfida col Real Madrid

Per questo motivo il cambio di allenatore è sempre dietro l’angolo e Massimiliano Allegri attende una chiamata di una delle due società per poter tornare in panchina dopo un anno sabbatico. Sia Inter e Real Madrid potrebbero affidarsi all’ex tecnico della Juventus, per iniziare un nuovo ciclo: dal suo canto, Allegri accetterebbe di buon grado entrambi i progetti, ambiziosi e con una solidità societaria tale da potergli permettere di aprire un nuovo ciclo, in Spagna o a Milano che sia.

