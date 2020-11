Calciomercato Inter, cessione Eriksen | Scambio all’estero

Scambio all’estero che vede protagonista Christian Eriksen. L’Inter vuole liberarsi del trequartista danese

Tra le fila dell’Inter è sempre più probabile la cessione di Christian Eriksen, ormai ai margini del progetto di Antonio Conte. A gennaio il calciomercato ripartirà ufficialmente e il club nerazzurro è al lavoro per liberarsi del trequartista danese, ormai diventato scomodo. La sua cessione, però, potrebbe verificarsi nell’ambito di uno scambio con qualche club estero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, addio a gennaio | Salta lo scambio!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomber da urlo | Lo porta Messi!

Inter, Eriksen via all’estero in uno scambio: i ‘candidati’

Sulla lista di Beppe Marotta ci sono diversi ‘candidati’ che potrebbero prendere il posto di Eriksen. Per status di big della squadra, non per ruolo occupato: Conte, infatti, vorrebbe un calciatore più di quantità che di qualità, un altro guerriero da aggiungere a quelli già presenti nella sua rosa. Uno di questi è Fred, centrocampista del Manchester United che sta trovando molto spazio da titolare.

Gli altri candidati sono Xhaka dell‘Arsenal e Paredes, al momento al Paris Saint-Germain. Entrambi offrirebbero una soluzione di alto livello nella zona mediana del campo, capaci di abbinare alla sostanza anche un’ottima dose di qualità. Poi c’è Corentin Tolisso, in passato nel mirino di Juventus e Napoli, ritenuto sacrificabile al Bayern Monaco. C’è da tenere in considerazione che l’Inter ha solo un posto libero per gli extracomunitari, quindi si dovrà scegliere bene tra Fred e Paredes.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ritorno in attacco | Operazione in stile Morata

Calciomercato Inter, assalto Barcellona | 70 milioni!