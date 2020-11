Calciomercato Inter, Eriksen porta il vice Lukaku | Cifre e dettagli

Marotta a caccia di un vice Lukaku per gennaio. Spunta la clamorosa suggestione: scambio con Eriksen, ecco l’attaccante

In attesa che tra poco più di un mese e mezzo riapra il calciomercato, in casa Inter si lavora all’addio di Christian Eriksen. Ormai accantonato da mister Conte, per il danese potrebbero aprirsi le porte di un top club: suggestione scambio, nuovo attaccante per l’Inter.

Calciomercato Inter, Eriksen nello scambio: lo scenario

Si è già detto a più riprese di come il Real Madrid ed Isco, già nel prossimo mercato invernale, si saluteranno definitivamente. Per rimpiazzare il trequartista spagnolo, rispunta il profilo di Christian Eriksen. Il danese, già nel mirino del Real prima della firma con l’Inter, è tra i nomi in cima alla lista di Zidane.

I ‘Blancos’ possono offrire Mariano Diaz ai nerazzurri, in uno scambio di prestiti da gennaio a giugno. L’ex Lione piace a Conte che non disdegnerebbe un suo approdo nella sessione invernale di mercato. Mariano Diaz in prestito, con diritto di riscatto prefissato a 12 milioni di euro.

Discorso simile per Eriksen, destinato a lasciare l’Inter nelle prime settimane del 2021: per il danese, il riscatto si avvicinerebbe ai 35 milioni.

