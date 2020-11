Calciomercato Juventus, addio definitivo | Ci pensa anche Marotta!

La Juventus può tornare alla carica per il top player, deciso a cambiare aria: ‘sgambetto’ Inter, ci prova anche Marotta

Il duello tra Juventus e Inter rischia di spostarsi dal campo alle prossime sessioni di calciomercato. Il top player è ormai ad un passo dal cambiare aria. Paratici e Marotta studiano il super colpo per il 2021: i dettagli.

Calciomercato, sogno Juventus: Marotta tenta lo sgambetto

Una pazza idea di mercato che può portare al clamoroso ritorno in Serie A. Il Manchester United e Paul Pogba non sono mai stati così lontani: il francese, assistito da Mino Raiola, vuole dire addio ai ‘Red Devils’. In tal senso, secondo ‘The Athletic’, il centrocampista starebbe provando a liberarsi a costo zero. Nonostante il club inglese abbia prorogato di un anno (2022) la scadenza contrattuale, l’addio di Pogba (valutato non meno di 80 milioni) pare inevitabile.

A farsi avanti potrebbe essere la Juventus, da tempo desiderosa di riabbracciare il 27enne che nell’estate 2016 salutò Torino per 105 milioni di euro. Approfittando del decreto crescita, i bianconeri pagherebbero lo stipendio di Pogba ‘solo’ 19 milioni lordi (a fronte dei 30 ipotizzati in passato). Un’occasione importante per la Juventus ma anche per l’Inter.

Marotta pensa infatti ad un clamoroso sorpasso ai bianconeri nella corsa al colpo Pogba: il francese può essere il regalo scudetto per l’Inter di Conte.

