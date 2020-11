Calciomercato Inter, erede Handanovic | Conte ha scelto: assalto a giugno

L’età comincia a farsi sentire per l’estremo difensore. L’Inter in cerca di un sostituto: individuato l’erede di Handanovic

Uomo simbolo di una squadra che ha attraversato momenti di crisi ed ora è tornata a competere ad alto livello in Italia ed in Europa, Samir Handanovic è una vera garanzia per l’Inter. A 36 anni, compiuti lo scorso luglio, l’estremo difensore sa bene che il suo futuro in nerazzurro è ricco di dubbi. L’età comincia a farsi sentire e per la dirigenza è tempo di guardarsi intorno in cerca di un degno sostituto del classe 1984 ex Udinese. Beppe Marotta potrebbe avere già individuato il successore del forte portiere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in difesa | 50 milioni subito!

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, annuncio UFFICIALE del Sassuolo | Positivo Boga

Secondo quanto riportato da TodoFichajes, la società di Steven Zhang avrebbe messo nel mirino Juan Musso, portiere dell’Udinese. Il classe 1994 argentino ha confermato ormai da diverso tempo di poter giocare per squadre più importanti, come appunto l’Inter, che aveva provato a portare a casa il colpo dai bianconeri già nella scorsa estate. L’operazione, in quella circostanza, non si era però concretizzata. Adesso da parte della dirigenza nerazurra potrebbe partire una nuova offensiva per il ventiseienne dei friulani. Lo stesso Antonio Conte, tecnico del club lombardo, starebbe spingendo perchè sia Musso a raccogliere l’eredità del più esperto Handanovic. La valutazione del giovane portiere è sui 30-35 milioni, Marotta potrebbe spingersi fino a 20 più una contropartita.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La dirigenza si sarebbe pertanto già messa al lavoro per arrivare al numero 1 dell’Udinese. Nella prossima estate ci sarà un nuovo tentativo per Musso, primo candidato per diventare il successore dello sloveno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, 8° giornata | Il programma del weekend su Dazn

Calciomercato Inter, agente allo scoperto | “Vogliamo una nuova squadra”