Calciomercato Inter, Eriksen porta il big | Idea scambio!

L’addio di Eriksen all’Inter è sempre più probabile. Suggestiva idea di scambio per il top player: i dettagli

Il futuro di Christian Eriksen sarà lontano da Milano. Il trequartista danese non ha brillato agli ordini di Conte ed il feeling con il tecnico leccese non è mai scattato totalmente. Ecco perchè si apre una nuova pista in vista delle prossime sessioni di calciomercato: l’Inter pensa allo scambio con il big.

Calciomercato Inter, addio Eriksen: scambio a sorpresa

Una suggestione che potrebbe prendere corpo già nel 2021. L’Inter valuta uno scambio di prestiti con l’Arsenal: Eriksen sul piatto per arrivare ad Hector Bellerin. Il forte laterale spagnolo, in scadenza nel giugno 2023 con i ‘Gunners’ è stato accostato in più occasioni, in passato, alla Serie A.

Ci aveva pensato la Juventus, a caccia di un laterale di livello internazionale. E adesso è l’Inter a farsi avanti con il club inglese che non disdegnerebbe l’approdo di Eriksen alla corte di Arteta.

Il trequartista danese, dunque, può finire all’Arsenal in cambio di Bellerin: il terzino classe 1995, in stagione, ha collezionato 11 presenze e 4 assist vincenti.

