Calciomercato, litiga col tecnico | Futuro alla Juventus: cifra shock

Il big litiga con il proprio tecnico e potrebbe finire sul mercato: la Juventus ci pensa e tenta il colpaccio

Non è stato un avvio semplice quello della Juventus, che pian piano sta ritornando ai suoi livelli e sta crescendo in ogni partita. Ieri i bianconeri hanno ottenuto tre punti che permettono di respirare e risalire in classifica, dove attualmente il distacco dalla vetta è di un solo punto ma il Milan deve ancora giocare la gara con il Napoli di questa sera.

In ogni caso la Serie A non sembra destare troppe preoccupazioni in quanto la compagine allenata da Andrea Pirlo, nonostante qualche passo falso di troppo, non ha perso di vista il primo posto e c’è ancora tanto tempo per recuperare e rialzarsi definitivamente. In Champions League, invece, potrebbe bastare un successo contro il Ferencvaros per accedere agli ottavi di finale.

Calciomercato Juventus, Salah ‘litiga’ con Klopp: può essere l’erede di Dybala

Intanto tiene banco ancora la problematica relativa a Paulo Dybala, che ha un contratto in scadenza nel 2022 e non c’è traccia di rinnovo. La Juventus inizia a pensare anche ai possibili sostituti in caso di cessione e un’occasione importante potrebbe arrivare direttamente dal Liverpool.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, ci sarebbe stato un litigio tra Salah e Klopp e l’egiziano potrebbe essere anche in vendita per il futuro per circa 120 milioni di euro. Fabio Paratici potrebbe monitorare la situazione e intervenire qualora l’occasione dovesse diventare ancor più concreta.

Salah è ormai un big del calcio europeo ed è stato un protagonista nella conquista della Champions League dei ‘Reds’ nel 2019.

