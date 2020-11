Calciomercato, addio Juventus: piano B Real | Ronaldo avvisato!

Juventus e Real Madrid destinate a trattare nei prossimi mesi: Perez pensa al piano B ed informa Cristiano Ronaldo

Il Real Madrid programma la prossima stagione con con ogni probabilità sarà all’insegna della rivoluzione. Dalle uscite ma soprattutto alle entrate, occhi in casa Juventus per il calciomercato estivo. In tal senso, dalla Spagna sostengono come Florentino Perez avrebbe già informato Cristiano Ronaldo: ecco il piano B dei ‘Blancos’.

Calciomercato Juventus, alternativa per Zidane: scippo Real

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di ‘Don Balon’, il grande obiettivo del Real Madrid per la prossima estate è Kylian Mbappe. Il francese può lasciare il Psg ed è la primissima scelta delle ‘Merengues’ per rinforzare l’attacco di Zidane. Attenzione però all’alternativa di lusso, in casa Juventus: Paulo Dybala. Perez avrebbe già contattato il figlioccio Cristiano Ronaldo, con cui mantiene un eccellente rapporto, per avvisare il portoghese del possibile acquisto della ‘Joya’.

I dialoghi per il rinnovo con la dirigenza della Juventus sono in alto mare (scadenza 2022) per le richieste importanti dell’argentino. Dybala è sempre più lontano: il giocatore ha chiesto 15 milioni di euro netti a stagione, più del doppio di quanto attualmente percepito in bianconero (7,3). Cifre molto alte che la Juventus non intende concedere al numero 10: il Real, nel caso naufraghi la pista Mbappe, non avrebbe problemi ad accontentare Dybala.

Ecco che le ‘Merengues’ mettono nel mirino l’attaccante della Juventus: se salta Mbappe, il favorito è l’ex Palermo.

