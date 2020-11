Calciomercato Juventus-Ronaldo | Futuro già scritto: i dettagli

In scadenza nel 2022 con la Juventus, il destino di Cristiano Ronaldo sembra già scritto: la volontà di CR7

La sosta per le nazionali come occasione per ricaricare le batterie e ripartire. La Juventus di Pirlo affronterà al rientro in Serie A il Cagliari, con Cristiano Ronaldo a due reti da Ibrahimovic e deciso ad acciuffare lo svedese. Proprio riguardo CR7, ed il suo futuro in bianconero, arrivano importanti novità: ecco la scelta dell’asso portoghese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, occasione shock | 30 milioni per due big del Real

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Maxi scambio sul tavolo!

Calciomercato, Juventus-Ronaldo: CR7 ‘detta’ le condizioni

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Ronaldo avrebbe espresso alla società bianconera la sua volontà di rimanere fino al termine del suo contratto, il 30 giugno 2022. CR7, in bilico durante la breve esperienza di Sarri sulla panchina della Juventus, ha un grande feeling con Pirlo e vuole continuare a vincere in bianconero. Cristiano è convinto che con l’ex centrocampista in panchina potrà togliersi soddisfazioni tanto in Serie A quanto in Champions.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La conditio sine qua non per continuare anche l’anno prossimo con la ‘Vecchia Signora’ è chiara: vincere il decimo scudetto di fila e arrivare in fondo, facendo bella figura, in Champions League. L’idea del portoghese è questa, se la stagione dovesse chiudersi con la doppia delusione, l’attaccante 35enne deciderebbe di partire ad un anno dalla scadenza. Una scelta chiara, la parola adesso passa al campo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, un big dal Barcellona | Affare low cost

A Pirlo la ‘responsabilità’ di vincere e convincere Ronaldo a restare. Il Psg resta alla finestra: “Il mercato è fatto anche dalle opportunità, cinque o sei club possono permettersi calciatori come lui”, le parole del ds dei francesi Leonardo sul portoghese, riportate dalla rosea, “una cerchia ristretta di cui il Psg fa parte”. La Juventus è avvisata: il club di Al-Khelaifi non smette di pensare a CR7.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, suggestione americana | No al super scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il big non rinnova: scambio e cash | Addio Dybala!