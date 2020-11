Calciomercato Juventus, il big non rinnova: scambio e cash | Addio Dybala!

La Juventus pensa al clamoroso scambio per il top player: ‘sacrificio’ Dybala, cifre e dettagli dell’affare

La Juventus lavora ai prossimi colpi di calciomercato e, in tal senso, arrivano importanti novità sulla situazione contrattuale di un top player nel mirino dei bianconeri. Paratici prova ad inserirsi: Paulo Dybala nell’offerta per portare il big a Torino.

Calciomercato, super colpo Juventus ‘grazie’ a Dybala

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese ‘Daily Telegraph’, vi sarebbero importanti complicazioni per il rinnovo di Son Heung-Min con il Tottenham. Il coreano, che ha di recente cambiato procuratore, ha richiesto un corposo ritocco dell’attuale ingaggio percepito in Inghilterra. Un rallentamento che può favorire la Juventus, pronta ad inserirsi per il gioiello di Mourinho.

Per convincere gli ‘Spurs’ a cedere il classe ’92, in scadenza nel giugno 2023, Paratici ha intenzione di provare ad inserire Paulo Dybala nell’affare. La ‘Joya’, valutata non meno di 80 milioni, più 10-15 milioni di euro cash per portare l’ex Leverkusen in Serie A.

Situazione dunque in divenire, Dybala la chiave giusta per scardinare le difese del Tottenham e regalare Son a Pirlo.

