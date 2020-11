Calciomercato Juventus, Zidane chiama Agnelli | I dettagli della telefonata

La Juventus e Zidane si riavvicinano: il tecnico del Real ha telefonato il presidente Agnelli, ecco cosa si sono detti

Una situazione complicata quella che Zinedine Zidane sta vivendo con il suo Real Madrid. I ‘Blancos’ sono fragorosamente caduti per 4-1 sul campo al ‘Mestalla’ contro il Valencia. Un momento nero per le ‘Merengues’ con Zidane, in forte discussione, che ha già telefonato il presidente della Juventus Andrea Agnelli: lo scenario.

Calciomercato Juventus, contatto Zidane-Agnelli: Pirlo trema

Una telefonata dopo l’ennesimo crollo in campionato. Il tecnico del Real Madrid non è mai stato tanto in bilico: Zidane si muove in anticipo e contatta telefonicamente Andrea Agnelli. Una telefonata nella quale l’allenatore francese, a rischio esonero, si sarebbe candidato con forza per la panchina della ‘Vecchia Signora’.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, Zidane è stuzzicato dall’approdo in Serie A, con Pochettino in pole per rimpiazzarlo a Madrid. L’allenatore francese ha quindi provato ad esortare il patron bianconero a puntare sin da subito su di lui, al posto di un Pirlo che non sta convincendo.

L’ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus rimane quindi in forte dubbio con Zidane che, sottotraccia, lavora già sul suo ritorno a Torino per guidare i bianconeri.

