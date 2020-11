Calciomercato Juventus, Ronaldo via in estate! I dettagli

La Juventus potrebbe intervenire in maniera pesante la prossima estate sul calciomercato per soddisfare Andrea Pirlo. Occhio, però, al possibile addio di Cristiano Ronaldo in casa bianconera

Il futuro di CR7 con la maglia della Juventus sembra sempre più in bilico. Il portoghese è da poco tornato in campo dopo la positività al Covid-19 ed ha fatto subito la differenza. Dopo i gol contro lo Spezia, oggi ha portato in vantaggio i torinese contro la Lazio, prima del gol di Caicedo in extremis. Il portoghese fa la differenza in campo, ma occhio al suo futuro sul mercato. Di seguito le ultime novità sul suo futuro, riportate da “Goal”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala in uno scambio super | CR7 dice sì

Calciomercato, occhio al futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe proseguire altrove già a partire dalla prossima estate. Il fenomeno ex Real Madrid vedrà il suo contratto scadere nel 2022, ma la Juventus potrebbe decidere di non rinnovarlo. Se davvero dovesse concretizzarsi questo scenario, i bianconeri potrebbero cedere il calciatore già la prossima estate. La dirigenza torinese preferirebbe, infatti, guadagnare dalla cessione dell’attaccante e mettere a posto il bilancio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus-Ronaldo, destinazione clamorosa | 80 milioni!